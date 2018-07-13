Dr. Kerem Kınık’tan Kızılay Şehidi Serhat Önder’e duygu yüklü türkü!

Kızılay 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığı önünde şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Şehit Serhat Önder anısına özel bir klip hazırladı. Klipte söz ve bestesi Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a ait "Serhat'ım" adlı türküyü aynı zamanda seslendiren Dr. Kınık'a Üsküplü ünlü sanatçı Mesut Kurtis de eşlik etti.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "15 Temmuz darbe girişiminde, Türk milletinin cesur fertleri darbeye karşı direndi. Serhat kardeşimiz de bunlardan biriydi. O hem bir Kızılay gönüllüsüydü hem de milletinin onurlu bir ferdi olarak bu toprakları bize vatan kılmak için çalışan, çarpışan bir kardeşimizdi. Cenab-ı Hak'tan şehidimize rahmet diliyoruz. Bize düşen de böyle güzel faaliyetlerle onun anısını yaşatmaktır" dedi.

"Serhat'ım" isimli eser Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından bestelendi. Mesut Kurtis ve Dr. Kerem Kınık tarafından seslendirildi. Aranjörlüğünü Emre Moğulkoç yaptı. Eserin başındaki şiir Dursun Ali Erzincanlı tarafından yazıldı ve seslendirildi. İstanbul Beykoz kundura platosunda çekilen klibin yönetmenliğini Ekrem Aydın yaptı. Şarkının Türkçe ve İngilizce alt yazılı versiyonu da Youtube'dan dinlenebilecek.

DR. KINIK'IN YAKTIĞI TÜRKÜNÜN SÖZLERİ ŞÖYLE:

Giriş Şiiri

Adım Serhat

Serhat, sınırları bekler ama ben vatanın tam ortasında tuttum nöbetimi.

Al bayrağın ilk dalgalandığı yerde bekledim.

Ben vatanıma vuruldum...

Ben vatanımda vuruldum...

Vuruldum ama düşmedim...

Yükseldim yıldızları da geçtim...

Vuruldum ama ölmedim...

Vuruldum ama gurbeti tam alnının ortasından vurdum...

Vuruldum ama size gurbet bırakmadım.

(Dursun Ali Erzincanlı)

Güfte:

Neresi gurbet sana neresi Serhat

Sılaya dönünce ettin mi rahat?

Gönlün pervaneymiş onu nârâ at

İmanınla şehit oldun Serhat'ım

Taşın Kabe yurdun Arş'tır Serhat'ım

Aytuğ'u, Hilâl'i Canan bilerek

Anayı babayı gönülleyerek

Vatana hasretim, döndüm diyerek

Ay yıldıza selam durdun Serhat'ım

İmanınla şehit oldun Serhat'ım

İhanet şeytanla gelmiş dediler

Vatan darda diye selâ verdiler

Sineni kurşuna siper ettiler

Selânı duyarak yettin Serhat'ım

Taşın Kabe, yurdun Arş'tır Serhat'ım

Vuruldun düştün ama ölmedin

Soğuk ama gülüyordu bedenin

Makbere koysak da fani cesedin

Taşın Kabe yurdun Arş'tır Serhat'ım

İmanınla şehit oldun Serhat'ım.

(Dr Kerem Kınık)