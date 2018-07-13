Gayrimenkul zengini kadının evinde 8 ton çöp

İstanbul
Beyoğlu Cihangir Mahallesi
'ndeki bir apartmanın 6'ncı katındaki daireden kötü kokular yayılması üzerine vatandaşlar Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Ekipler, dairenin, bir dönem gayrimenkul zengini olan ve 4 ay önce yaşamını yitiren Meliha Öner'e ait olduğunu belirledi. Kimsenin yaşamadığı eve giren temizlik ekibi, kapıya kadar çöple dolu evi önce ilaçladı ardından çöpleri boşalttı. Evden yaklaşık 8 ton çöp çıktı. Cihangir Mahallesi Muhtarı Sündüs Ulaman, "Evde yalnız yaşayan kadının bankadaki parasını batırdıktan sonra psikolojisi çok bozuldu. Sokakta bulduğu tüm eşyaları ve çöpleri eve taşımaya başlamıştı. Çocuğunu bile eve almıyordu. Evde ölmüş, 2 ay sonra fark edildi" dedi.