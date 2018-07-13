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Gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

’ın Kapaklı ilçesinde, arkadaşları ile girdiği iddia üzerine Kazak Gölünde yüzmeye çalışırken kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 17:27
Gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Olay, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kazak Gölü Mesire Alanında meydana geldi. İddiaya göre, gece göl kenarında oturan ve alkol aldığı öne sürülen 4 arkadaş gölün karşısına yüzerek geçme konusunda iddiaya girdi. İddia üzerine bir fabrikada çalıştığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Murat Koca, kıyafetlerini çıkarttıktan sonra göle girdi. Bir süre kulaç atan genç bağırarak yardım istedi. Gencin yardımına kimse gidemeyince bir anda gözden kayboldu.

Arkadaşları ise durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen dalgıç polisler ve AFAD ekipleri su altından ve üstünden arama çalışması yaptı. Gence ulaşılamayınca sondaj ile doldurulan suni göletin suyunun bir kısmının motopomplar ile boşaltılmasına karar verildi. 5 motopompa ile hortumlar uzatılarak göl suyunun tahliyesine başlandı. Çalışma yapıldığı sırada ekipler tırmık ve ağ atarak da arama çalışmalarını sürdürdü. Çalışmaları takip eden gencin ailesi ve yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ve Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Dalgıç polisler su altında yaptığı aramada, sazlıklara takıldığı belirlenen Koca'nın yaklaşık 9 saat sonra cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkartılan Koca'nın cesedi ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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