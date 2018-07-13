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’de feci kaza: 1 kişi öldü, hamile kadın ağır yaralı

’in Torbalı ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, ölen sürücünün yanındaki hamile kadında ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 14:51
İzmir’de feci kaza: 1 kişi öldü, hamile kadın ağır yaralı

Kaza, Aydın karayolu Çapak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden gelen 35 THY 80 plakalı kamyona kavşaktan dönmek istediği sırada arkadan hızla geldiği iddia edilen 35 TD 380 plakalı hafif ticari otomobil arkadan çarptı. Otomobil şoförü ve yanında bulunan hamile kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle iki yaralı, AKS ekibi tarafından çıkartılarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şoför hayatını kaybederken, hamile olan kadın ise ağır yaralı olarak ameliyata alındı.

HAMİLE KADININ DURUMU KRİTİK

Hamile kadının durumun kritik olduğu belirtilirken, kaza alanında kadın ve şoförün üzerinden kimlik çıkmadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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