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’da : 1 ölü, 1 yaralı

’da bir süre birlikte alkol aldıktan sonra bilinmeyen bir nedenle çıkan da 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 05:07 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 05:11
Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Edinilen bilgiye göre, 'da Başköy Köyünde bir süre birlikte alkol alan Cevat Mantaroğlu (42) ile akrabası Hamdi M. (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cevat Mantaroğlu ile Hamdi M. arasında yaşandı. Silahlı kavgada ağır yaralanan Cevat Mantaroğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılırken Hamdi M. ise, özel bir araçla Kastamonu Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Cevat Mantaroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası emniyet güçleri, Başköy Köyünde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Başköy Köyünde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, ayrıca hastane önünde park halindeki üzerinde kurşun izleri bulunan bir araca da el koydu. Araç, jandarma ekiplerince otoparka çekildi.
Yaşanan olay sonrası her iki tarafında yakınları hastaneye geldi. Hastanede Cevat Mantaroğlu'nun ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri, her iki aileyi de sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Öte yandan jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili olarak Şahin M. ile kardeşi Kamil M.'yi ve tedavisi devam eden Hamdi M.'yi gözaltına aldı.
Ayrıca silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cevat Mantaroğlu'nun ise, cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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