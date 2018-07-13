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Kıskaçlık tartışması ya dönüştü: 2 yaralı

'da, iki grup arasında kıskançlık  nedeniyle başladığı öne sürülen kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:35
Kıskaçlık tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Hocaalizade Mahallesi Valiliği önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir kişinin eski sevgilisini diğer gruptakilerden kıskanması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ya dönen olayda Murat A. isimli kişi, İsmail Şahin ve Murat Şahin'i bıçakla yaraladı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK!

Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, Çekirge ve Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Murat A. ise yakalanarak emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kıskaçlık tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
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