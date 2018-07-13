Madalyalı katil

Adana
'da, 1991'de 19 yaşında olan Yıldıray Keklik (46), arkadaşıyla okulun bahçesine girip sigara içtiği için kendini uyaran fizik öğretmeni Hasan Bilgin'i (39), bıçaklayarak öldürdü. İdam cezasına çarptırılan Keklik, 5 yıl sonra, 1996'da çıkan şartlı tahliyeyle yasasıyla salıverildi. Başka bir suçtan hüküm giyen Keklik tekrar hapse girmemek için yurtdışına kaçtı. Kırmızı bültenle aranan Keklik'in KKTC
'de Şahin Soylu adına yaşam koçluğu yaptığını ve 5'inci Cumhuriyet Maraton Koşusu'nda dereceye girerek madalya aldığını belirleyen Adana polisi, Keklik'in tutuklanmasını sağladı.