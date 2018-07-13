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Mantar toplamaya giden kadın ormanda ölü bulundu

'nun Mudurnu ilçesine, mantar toplamak için ormana giden kadın, ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Beyderesi köyü Osman Çavuşlar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Yardımcı (78), köy yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamaya gitti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:04
Mantar toplamaya giden kadın ormanda ölü bulundu

Geri dönmemesi üzerine annesini aramak için ormana giden , annesini yerde hareketsiz şekilde buldu. Hayriye Yardımcı'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yara izi bulunan ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

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Mantar toplamaya giden kadın ormanda ölü bulundu
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