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’a 18 yıl hapis

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Memduh Boydak’a 18 yıl hapis
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski yöneticileri hapis cezasına çarptırıldı, sanıkların holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesine (el koyma) karar verildi. Kayseri 2. 'nde görülen davada, Mahkeme heyeti, sanıklardan eski Boydak Holding üst yöneticisi 'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile 'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi.

HİSSELERE EL KONDU
Mahkeme heyeti ayrıca sanıklar Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas, Bekir ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ'ın, kayyum yetkilerinin devredildiği TMSF tarafından yönetilen holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesini kararlaştırdı. Öte yandan mahkeme heyeti, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ya mali destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan Boydak ailesi bireyi 7 sanıktan 3'üne, 2 yıl 1 ay ila 7.5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
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Memduh Boydak’a 18 yıl hapis
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