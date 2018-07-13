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Oğlunu dizide gören şikâyetçi oldu

TV dizisi “Anne”de sının izni olmadan çocuk oyuncu oynatıldığı ortaya çıktı. Baba, televizyonda gördüğü çocuğunun kendisinden habersiz oynatıldığını ileri sürerek savcılığa başvurdu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
Oğlunu dizide gören baba şikâyetçi oldu
Özel bir TV kanalında yayımlanan "Anne" isimli dizide rol alan çocuk oyuncunun sından izinsiz şekilde oynatıldığı ortaya çıktı. Meltem- çifti geçtiğimiz yıllarda ayrı yaşamaya başladı. Anne Atılgan, çocuğunu özel bir oyunculuk ajansına yazdırdı. 7 yaşındaki A. Atılgan, "Anne" isimli dizide oyunculuk yapmaya başladı. Birkaç bölümde ufak roller alan A., diziyi takip eden babası tarafından fark edildi. Boşanmak üzere olduğu eşini arayarak durumu soran Mehmet Atılgan, ardından savcılığa başvurdu. Eşinin kendisinden habersiz çocuğu üzerinden para kazandığını ileri süren baba, program yetkilileri ve eşinden şikâyetçi oldu.
Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada, program yetkililerinin yapılan sözleşmesinde anne-baba imzası bulunduğu belirlendi. Baba, imzayı kendisinin atmadığını belirtince savcılıkça anne 'ın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. 32 yaşındaki anne ifadesinde; eşinin kendisine "Sen benim yerime imzala" dediği için sözleşmede bulunan isminin altına imza attığını beyan etti.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda anne Meltem Atılgan hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, "Meltem Atılgan'ın sözleşmede eşinin yerine imza atarak sahtecilik suçu işlediği" belirlendi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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Oğlunu dizide gören baba şikâyetçi oldu
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