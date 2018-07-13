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'da : 2 ölü, 2 yaralı

Suruç ilçesinde iki aile arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan da ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 12:02
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

'nın Suruç ilçesinde iki aile arasında çıkan da ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi'nde iki aile arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
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