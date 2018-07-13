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Son dakika: 'da '' uygulaması

'da, "" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 21:29
Son dakika: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde 5 bin polisin katılımıyla, Uygulaması-11, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

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Son dakika: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması
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