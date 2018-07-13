Uyuşturucu çetesine ‘Kalkan’ operasyonu

Başkentte, darbe girişiminin yıl dönümüne sayılı günler kala 2018'in Türkiye genelindeki en kapsamlı uyuşturucu
operasyonuna, emniyetin 15 Temmuz şehidi Hüseyin Kalkan'ın ismi verildi. Ankara
'ya getirilen eroinin yüzde 70'ini başkente dağıtan şebeke bu operasyonla çökertildi. Uyuşturucudan elde ettikleri büyük geliri paravan şirketlerle aklayan şebekenin lüks yaşam sürdüğü ortaya çıktı. 120 milyon 918 bin 50 TL uyuşturucu gelirine el konulan şebekenin uyuşturucudan elde ettiği paraları faiz karşılığında satarak tefecilik yaptığı belirlendi. 29 suçtan aranan örgüt lideri Muzaffer Arkaç dahil şebekenin tüm yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı. Liderliğini Muzaffer Arkaç'ın gerçekleştirdiği şebekenin Avrupa'dan yola çıkan Afganistan, İran ve doğu illeri üzerinden Ankara'ya getirilen uyuşturucu trafiğini yönettiği belirlendi. Özellikle Ankara'daki eroinin yüzde 70'ini bu şebekenin dağıttığı tespit edildi.
Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam 18.30 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi'nde bir adrese narkotik baskını düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin polise silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi ölü bir kişi de sağ olarak ele geçirildi.