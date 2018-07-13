Yanarak öldüler

Bursa
'nın
İznik ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştıktan sonra alev aldı. Kazada 2'si yanarak 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İznik-Yenişehir karayolunun 3. kilometresinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet de alev alırken Kadir Şarlı ve Alper Varol yanarak, Vedat Samur da çarpışmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Cesetler, İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazada ağır yaralanan Nurgül Sever tedavi altına alındı.