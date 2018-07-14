10 farklı suçtan aranan zanlı bakın nerede yakalandı?

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir turizm firması yetkililerinin uçak satış programı şifresini ele geçirildiği ve kendilerinin bilgisi dışında bilet satışının yapıldığı ihbarında bulunulması üzerine çalışma başlattı.

KENDİ HESABINA YATIRDI

Firma adına yapılan bilet satışlarından elde edilen 2 milyon 57 bin lirayı hesabına yatırılmasını sağladığı öne sürülen şüphelinin S.Y. olduğu belirlendi.

Ekipler, şüpheliyi tatil için geldiği Belek Turizm Bölgesi'ndeki lüks bir otelde gözaltına aldı. Şüphelinin, 10 farklı suçtan aranmasının bulunduğu bildirildi.

SAHTE KİMLİK VE ŞİFRELER BULUNDU

Şüphelinin otel odasındaki aramada sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet, uçak bilet satışı yapan firmalara ait kullanıcı adları ile şifrelerinin yazılı olduğu notlar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardındasevk edilensevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.