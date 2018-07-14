Babaya bombalı pakete 35 yıl

İSTANBUL
Maltepe'de babası Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket göndererek babası ile birlikte üç kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Alican Kurdaş hazır bulundu. Son savunması sorulan Alican Kurdaş, pişman olduğunu belirterek "El yapımı küçük bir patlayıcı yaptığımı düşündüm. Fakat sonuç öyle olmadı" dedi. Baba Özdemir Osman Kurdaş'ın avukatı "Sanık hakkındaki şikâyetimizden vazgeçiyoruz" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Alican Kurdaş'ı 35 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı.