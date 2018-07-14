Emre Ertüzün: Kardeşim de cezasını çeksin

20 yıl
önce ölen eski DYP milletvekili Prof. Dr. Tevfik Ertüzün'ün oğlu Erdem Ertüzün
(30) de gözaltına alındı. Kardeşi gibi kendisi de bir dönem Oktar suç örgütüne sokulan Emre Ertüzün
(33) ise dün İstanbul Emniyeti'ne mağdur olarak başvurdu. Emre Ertüzün, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu, kardeşinin de cezalandırılması gerektiğini söyledi. Emre Ertüzün şunları anlattı: "Babamız ölünce küçük yaşta yetim kaldık. Oktar çetesi yetim mallarının hepsini aldı. Bizi 5 kuruşsuz bıraktı. Yaklaşık 10 milyon lira örgüte aktarıldı. 2006'da anneannem örgüte açılan davada Oktar aleyhine tanık oldu. Bize anneannem ve dedem aleyhinde toplumda onları küçük düşürücü ve aşağılayıcı hakaretlerle iftira atmamız emredildi. Örgüt namazı 2 vakit kabul ediyordu. 5 vakit namazımı görmesinler diye tuvalette kılmak zorunda kaldım. 2010'da örgütten ayrıldım ve savcılığa başşvurdum ancak o dönem değerlendirilmedi."
Ertüzün kardeşlerin anneanneleri Semin Babuna ise, "Yıllardır bu operasyonu bekliyorduk. İtinayla yetiştirdiğimiz çocukların beyinlerini durdurdu, ailelerine düşman etti. 2006'dan bu yana torunumu görmüyorum" dedi.
Erdem Ertüzün