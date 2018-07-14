O koca yine dehşet saçtı

Muğla
'nın Marmaris ilçesinde, geçtiğimiz ay 1.5 yıllık eşi Sibel İşler K. ve kayınvalidesi Nevin Dinç'i eve kilitleyerek eşine ait kafeteryayı benzin döküp yakan Mustafa Gazi K. (56), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Önceki gün akşam saatlerinde yine kafeteryaya gelen Mustafa Gazi K., tabancasını çekerek eşi Sibel İşler K.'yi kolu ve kalçasından, kayınvalidesi Nevin Dinç'i bacağından, garson Ahmet Aydın
'ı da omzundan yaraladı. Kendisine engel olmak isteyen garsonlardan Mehmet Emin Kaya'nın da başına tabancanın kabzasıyla vuran zanlı, otomobille kaçtı. Jandarma tarafından Kafaca Mahallesi'nde durdurulduğunda ise kapılarını kilitlediği otomobilinde silahı başına dayayarak intihara kalkıştı. Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel tarafından ikna edilen Mustafa Gazi K. daha sonra teslim oldu. Hastaneye kaldırılan
4 yaralıdan Ahmet Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.