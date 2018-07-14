Adnan Oktar FETÖ’ye hizmet etti

Soruşturmada, müşteki ifadelerinde ve alınan ihbarlarda dikkat çekici beyanlar yer alıyor. Müşteki Ö.M., Adnan Oktar
'ı 2010'dan önce FETÖ
elebaşı Fetullah Gülen
hakkında olumsuz konuşmalarının olduğu, akabinde adını daha sonra açıklayacağı FETÖ'cü bir savcı Oktar hakkında tarihi eser kaçakçılığı soruşturması başlatınca Oktar'ın tavır değiştirdiğini anlattı. Ö.M., FETÖ'cü savcının Oktar'a üç gün boyunca Gülen'i öven yayınlar yapmasını emredip bunu Gülen'e izleteceğini söyleyerek istediğini yaptırdığını, buna ilişkin görüntüleri de dosyaya sunacağını öne sürdü. M.Ö., bu olayın ardından Oktar'ın FETÖ güdümüne girdiğini, hükümet aleyhinde yayın yaptığını ileri sürdü.