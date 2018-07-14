Şule Çet olayında 2 gözaltı

Doğum gününde Ankara'nın en lüks plazalarından birinin 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet soruşturması derinleşiyor.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

"Şule'nin ölümü intihar değil cinayet" diyen Çet ailesi, şüpheliler Ç.A. ve B.Y.'nin adli kontrol ile serbest bırakılmasına isyan etti.

6 KARANLIK NOKTA

Ailenin avukatı Umur Yıldırım, "İtirazımızı yaptık. Ölümünde 6 karanlık nokta var. Şüpheli Ç.A.'nın Şule ile yaptığı iki aylık telefon dökümlerinde taciz izlerine rastlanıyor. Tutuklanmalarını istiyoruz" şeklinde konuşuyordu.

GÖZALTILAR VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında şüpheliler Çağatay A. ve Berk A.'nın gözaltına alındığını açıkladı.

BABASI: İNTİHAR OLAMAZ

Plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet'in babası, "Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu intihar değil cinayet" demişti.