Cedric olamadan asker oldu

Bursa
'da yaşayan Ercan Şentürk
(24) arkadaşları tarafından çizgi film karakteri Cedric
'e benzetilince ismini de karakter ile aynı yapmak için mahkemeye başvurdu. Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
'ne isim değişikliği talebi ile başvuran Şentürk'ün dava açma talebi kabul edildi ve işlemleri yapılmak üzere kimlik bilgileri istendi. Şentürk'ün Ulusal Yargı Ağı ve Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan kimlik sorgusunda asker kaçağı olduğu fark edildi. Adliye koruma büro amirliğine konuyla ilgili bilgi verilmesiyle mahkemeden alınan Şentürk askerlik şubesine teslim edildi. Şentürk'ün isim değişikliği talebi ile açmak istediği davanın ilk celsesi geçtiğimiz perşembe görüldü. Mahkemeye katılmayan Şentürk'ün yapılacak ikinci celseye katılmaması durumunda isim değişikliği için yatırdığı harç artacak ve üçüncü celseye de katılmadığı takdirde dosyası kapanacak.