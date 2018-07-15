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Eşini fuhşa zorlayan kişi gözaltına alındı

'da eşi R.A.'yı (23) para karşılığı fuhşa zorladığı, karşı çıkınca da dövdüğü iddia edilen Y. A. (34) ile fuhuş yapmak için eve gelen A.E. H. (32) gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 10:12
Eşini fuhşa zorlayan kişi gözaltına alındı

Olay, dün sabah saatlerinde Cevherizade Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katında oturan 2 çocuk annesi Rabarın A.'yı dün gece telefonla arayan eşi Y.A., iddiaya göre A. E. H.'nın eve geleceğini söyledi. Bir süre sonra eve gelen A. E. H.'nın, para karşılığı ilişkiye girmek istediği R. A., buna karşı çıktı. Bunun üzerine A. E. H. telefonla Y. A.'ya haber verdi. Eve gelen Y. A., eşi R. A.'yı tartakladı. Kadının çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. R.A.'nın şikayeti üzerine Y.A. ve A.E.H. gözaltına aldı. Kadın ve 2 çocuğu ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

"DAHA ÖNCE DE BASKIYLA İLİŞKİYE GİRDİM"

3 yıl önce 2 çocuğuyla 'ya yerleşen R. A.'nın ifadesinde eşi Y. A.'nın baskısıyla daha önce de para karşılığında bazı kişilerle ilişkiye girdiğini söylediği belirtildi. Genç kadın ifadesinin ardından çocuklarıyla evine dönerken, şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

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Eşini fuhşa zorlayan kişi gözaltına alındı
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