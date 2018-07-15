‘Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ gün sayıyor

15 Temmuz
hain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"nin inşaatı hızla devam ediyor. Müzenin açılışı ağustos ayı içinde yapılacak. Müzenin hemen önüne yapılan Trafik Denetleme Şube Binası'nın görselleri ise ilk kez ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alan müze, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa ediliyor. Şehitler makamı ve müzeyi ziyaret edecekler için ise 180 metrekarelik bir mescit bulunuyor. Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Müzede, darbe gecesi gösterilen destansı direniş de tüm yönleri ile anlatılacak. Ayrıca 250 şehidin ve gazilerin hatıraları burada yaşatılacak. İSTANBUL TRAFİĞİ İZLENECEK
Müzenin hemen ön tarafına dağınık ve kötü durumdaki "Köprü Koruma Şube Müdürlüğü"nün mevcut binalarını, tek çatı altında toplayan 3 bin metrekarelik Trafik Denetleme Şube Binası inşa ediliyor. Burada tüm İstanbul
trafiği görüntülü olarak izlenecek. Müze ve trafik merkezi binaları, Şehitler Anıtı'nın da mimarı olan, Muharrem Hilmi Şenalp tarafından projelendirildi.