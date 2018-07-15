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’de ya çıkan bir şahıs etrafa rastgele açtı

’de 8 katlı bir apartmanın sına çıkan bir kişi kurusıkı tabanca ile etrafa rastgele açtı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda, 1 saatlik ikna çalışması sonrası çatıdan indirilen şahıs gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 03:27 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 03:28
Şişli’de çatıya çıkan bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı

Olay, saat 01:30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen Yüksel Y., kapıcılık yaptığı 8 katlı apartmanın sına çıktı. Çatıda bir süre bekleyen Yüksel Y., daha sonra elindeki kurusıkı tabanca ile etrafa rastgele açtı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise şahsın bulunduğu apartmanın önüne şişme minder açtı.
1 saat sonra indirildi


10 yıldır apartmanda kapıcılık yaptığı öğrenilen Yüksel Y., polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonrası çatıdan indirildi.
Çatıdan indirilen Yüksel Y., polis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şişli’de çatıya çıkan bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı
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