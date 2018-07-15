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Son dakika: 'in atleti bulundu

’da bayramın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın atleti geçtiğimiz günlerde elbiselerinin bulunduğu tarlada bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 15:09
Son dakika: Leyla Aydemir'in atleti bulundu

'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Bezirhane köyünde kaybolan ve arama kurtarma çalışmalarının 18'nci gününde cansız bedeni dere kenarında bulunan 3 buçuk yaşındaki köyde toprağa verilmişti. Cesedinin bulunduğu alana 200 metre yakınlıkta bulunan bir tarlada minik Leyla'nın bazı elbiseleri bulunmuştu. Günlerdir tarlada ve bölgede çalışma yapan jandarma ve AFAD ekipleri bugün sabah saatlerinde minik Leyla'ya ait atleti tarlada buldu.

Olay yeri inceleme ekibi tutanak eşliğinde atleti teslim adlı. Tarlayı çembere alan ve didik didik arayan ekipler tarafından şimdi de Leyla'nın tokasının ve muskasının aradığı öğrenildi. Minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir'de atletin bulunduğu tarlaya gitti.

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Son dakika: Leyla Aydemir'in atleti bulundu
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