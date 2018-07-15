Son dakika: Bodrum'da korkutan yangın!

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi Bağla bölgesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı. Ekipler tarafından yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Giriş Tarihi: 15.7.2018 16:46Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 16:54
Bodrum'un Turgutreis Mahallesi Bağla bölgesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı. Ekipler tarafından yangına havadan ve karadan müdahale başladı.