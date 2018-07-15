Son dakika: Bodrum'da korkutan yangın!

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi Bağla bölgesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı. Ekipler tarafından yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

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