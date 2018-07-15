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Son Dakika Haberi: 'in katili kim ve bulundu mu? 'nın atleti...

Ağrı'da kaybolduktan günler sonra cesedine ulaşılan minik , tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın birinci günü dedesiyle bayramlaşmak için giden Aydemir ailesinin küçük kızları Leyla, kapının önünde oynadığı sıralarda kaybolmuştu. 'yı çevrede arayan ailesi bir sonuç alamamış ve durumu güvenlik güçlerine bildirmişlerdir. İlk başta yerel polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan minik kız, daha sonra Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen uzman ekiplerce de aranmış; ancak bir türlü bulunamamıştı. Aile, sosyal medyadaki son dakika haberlerine tepki göstermişti. Arama çalışmalarının 18. gününde daha önce de bakılan yerde Leyla'nın cansız bedeni bulunmuş ve bütün ülke şoke olmuştu. Öte yandan, günlerdir tarlada ve bölgede çalışma yapan jandarma ve AFAD ekipleri bugün sabah saatlerinde minik Leyla’ya ait atleti tarlada buldu. Peki, minik Leyla'nın katili kim ve bulundu mu? Leyla Aydemir neden öldü? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.7.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 15:06
Son Dakika Haberi: Leyla Aydemir'in katili kim ve bulundu mu? Minik Leyla'nın atleti...

4 yaşındaki minik , Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan tam 18 gün sonra bulunmuştu. Leyla'nın bulunduğu dere kenarına daha önce de bakılmış; ancak Leyla'dan tek bir ize rastlananamıştı. Yapılan açıklamalarda, Leyla'nın ölüm nedeni olarak uzun süreli açlık gösterilmiş, ve katil ya da katilleri arama çalışmaları başlatılmıştı. Öte yandan, 'nın atleti geçtiğimiz günlerde elbiselerinin bulunduğu tarlada bulundu. Peki, Leyla Aydemir'in katil veya katilleri kim? Leyla'nın katilleri bulundu mu?

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan minik Leyla Aydemir'in cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 18'inci gününde köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuş yapılan otopsinin ardından toprağa verilmişti. 3 buçuk yaşındaki minik Leyla'ya ait elbiseler geçtiğimiz günlerde tarlasını biçen bir vatandaş tarafından bulundu.

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Son Dakika Haberi: Leyla Aydemir'in katili kim ve bulundu mu? Minik Leyla'nın atleti...
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