Son Dakika Haberi: Leyla Aydemir'in katili kim ve bulundu mu? Minik Leyla'nın atleti...

4 yaşındaki minik Leyla Aydemir, Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan tam 18 gün sonra bulunmuştu. Leyla'nın bulunduğu dere kenarına daha önce de bakılmış; ancak Leyla'dan tek bir ize rastlananamıştı. Yapılan açıklamalarda, Leyla'nın ölüm nedeni olarak uzun süreli açlık gösterilmiş, ve katil ya da katilleri arama çalışmaları başlatılmıştı. Öte yandan, minik Leyla'nın atleti geçtiğimiz günlerde elbiselerinin bulunduğu tarlada bulundu. Peki, Leyla Aydemir'in katil veya katilleri kim? Leyla'nın katilleri bulundu mu?

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan minik Leyla Aydemir'in cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 18'inci gününde köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuş yapılan otopsinin ardından toprağa verilmişti. 3 buçuk yaşındaki minik Leyla'ya ait elbiseler geçtiğimiz günlerde tarlasını biçen bir vatandaş tarafından bulundu.