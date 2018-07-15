Şule Çet’in şüpheli ölümüne 2 tutuklama

Ankara
'nın Çankaya ilçesi, Mevlana Bulvarı'nda bulunan rezidansın, 20'nci katından şüpheli bir biçimde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet
'in, ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce serbest bırakılan şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand, yeniden gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Şule Çet'in, 29 Mayıs 2018'deki ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, genç kızın plazada birlikte bulunduğu şüpheliler Çağatay Aksu ile Berk Akand'ın gözaltına alındığı ancak mahkemenin her 2 şüpheliyi serbest bıraktığı hatırlatıldı. Açıklamada, Çet'in kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla tüm evrakların İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği, olay yerinde bulunan Çet'in telefonunun da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde halen incelendiği belirtildi. Şule Çet'in ölümüyle ilgili toplanan deliller ışığında şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tekrar gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Cinsel saldırı" suçlarından tutuklanmaları için Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.