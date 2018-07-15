Ünlü et lokantası mühürlendi

İstanbul
'un Beşiktaş ilçesi Bebek semtinde bulunan restoranın ruhsatı olmadığı için Beşiktaş Belediyesi
zabıta ekipleri tarafından dün sabah mühürlendi. İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistler ile sosyetenin uğrak mekanı olan ünlü et restoranının kapanmasına neden olan olay ise yan komşuları. Bebek Mahallesi Cevatpaşa Caddesi'nde bulunan restoranın komşuları et kokusundan rahatsız oldukları için önce Gökçe ve işletme müdürünü uyardı. Gökçe komşularına 'En kısa zamanda kokuyu gidereceğim' diyerek onları gönderdi. Ancak kokular bir türlü giderilemedi. Bunun üzerine komşuları İstanbul Valiliği, Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediye ekipleri şikayet üzerine restorana gittiğinde ise büyük bir sürprizle karşılaştı. Ünlü restoranın bir yıldır ruhsatsız çalıştığı ortaya çıktı. Ünlü restoran dün sabah şikayet üzerine gelen zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. KAPALI KALACAK
Mühürlenen restoranın 1 yıldır kaçak çalıştığı görevlilerin, hem Gökçe'ye hem de işletme müdürüne 'Eksikleri tamamlayıp, ruhsat almazsanız mekanı mühürleyeceğiz' diye uyardığı öğrenildi. Uyarıları dikkate almayan Nusr-Et'e dün sabah saatlerinde zabıta ekipleri giderek kaçak çalışan ünlü restoranı mühürledi. Eksikler tamamlanıp, ruhsat alınıncaya kadar Nusr-Et kapalı kalacak.