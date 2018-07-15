Yangın sonrası ev sakinleri gözyaşı döktü

BUGÜN NELER OLDU

Yangın, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Tercümanoğlu Sokak'ta bulunan Oktay G.'ye ait 3 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahipleri eve yeni aldıkları çamaşır makinesinden dumanlar yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden söndürdü. Dumanların çıktığı evden koşarak çıkan bir ev sakini gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın sebebiyle mahalle sakinleri de panik yaşadı. Yangında dumandan hafif etkilenen bir kişi ise olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.Yangın sırasında evde olan bir vatandaş, "Banyoya girmiştim. Ondan sonra yangın var dediler. Ayaklarım da şiş. Evden nasıl ineceğim diye düşündüm. Allah'ım düşmanıma vermesin" dedi.