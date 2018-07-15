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Yangın sonrası ev sakinleri gözyaşı döktü

’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binada çamaşır makinesinden çıkan yangın büyümeden söndürülürken, ev sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 14:02
Yangın, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Tercümanoğlu Sokak'ta bulunan Oktay G.'ye ait 3 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahipleri eve yeni aldıkları çamaşır makinesinden dumanlar yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden söndürdü. Dumanların çıktığı evden koşarak çıkan bir ev sakini gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın sebebiyle mahalle sakinleri de panik yaşadı. Yangında dumandan hafif etkilenen bir kişi ise olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Yangın sırasında evde olan bir vatandaş, "Banyoya girmiştim. Ondan sonra yangın var dediler. Ayaklarım da şiş. Evden nasıl ineceğim diye düşündüm. Allah'ım düşmanıma vermesin" dedi.
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Yangın sonrası ev sakinleri gözyaşı döktü
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