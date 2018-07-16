69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki D.T. adlı şahıs, evinden dışarı çıkan ve yalnız yaşayan 69 yaşındaki N.D. adlı kadının ağzını eliyle kapatıp zorla bir ağacın altına götürüp yaşlı kadının giysilerini zorla çıkartarak tecavüze kalkıştığı iddia edildi.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Yaşlı kadının feryat edip yardım istemesi üzerine çevreden koşan vatandaşlar, N.D.'yi kurtarıp D.T.'yi de darp edip polise teslim ettiler. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan D.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.