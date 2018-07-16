Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı!

69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı!

'da 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkışan bir kişi kadının yardım istemesi üzerine vatandaşlardan meydan dayağı yiyerek polise teslim edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 14:55
69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı!

Olay, 'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki D.T. adlı şahıs, evinden dışarı çıkan ve yalnız yaşayan 69 yaşındaki N.D. adlı kadının ağzını eliyle kapatıp zorla bir ağacın altına götürüp yaşlı kadının giysilerini zorla çıkartarak tecavüze kalkıştığı iddia edildi.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Yaşlı kadının feryat edip yardım istemesi üzerine çevreden koşan vatandaşlar, N.D.'yi kurtarıp D.T.'yi de darp edip polise teslim ettiler. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan D.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Masaj salonlarına 'Kankanı al da gel' baskını

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN