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69 yaşındaki kadına tecavüze kalkışan şüpheli tutuklandı

'da 69 yaşındaki N.D. adlı kadına tecavüze kalkıştığı öne sürülen Davut Tosun (33), mahalle sakinleri tarafından dövüldü. Polise teslim edilen şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 17:23
69 yaşındaki kadına tecavüze kalkışan şüpheli tutuklandı

Olay, dün sabah İlkadım ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Davut Tosun, iddiaya yalnız yaşayan ve evinden çıkan N.D. adlı kadını ağzını kapatarak yakında bulunan bir ağacın altına götürdü. Şüpheli, yaşlı kadına tecavüze kalkıştı. Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri, şüpheliyi yakalayarak dövdü. Davut Tosun, daha sonra polise teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandılktan sonra adliyeye sevk edildi. Davut Tosun, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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69 yaşındaki kadına tecavüze kalkışan şüpheli tutuklandı
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