Dünya liderlerinin Diyarbakırlı dostu

Diyarbakır
'da matbaacılık yapan Süleyman Çiftçioğlu
(53) "devlet başkanlarının arkadaşı" olarak tanınıyor. Çiftçioğlu 32 yıldır dünya liderlerine mektup yazıyor, imzalı fotoğraf istiyor. Çiftçioğlu şunları söyledi: "1986'daki Challenger faciasını televizyonlarda izledim ve duygusallık hissettim, çok üzüldüm. Başkan'a başsağlığı mesajı gönderdim. İmzalı fotoğraf da istedim. Dünya liderlerinin fotolarından koleksiyon yapayım dedim." Çiftçioğlu'nun koleksiyonunda Türkiye cumhurbaşkanları dahil 200'e yakın liderin fotoğrafı var. En çok etkilendiği liderlerin Fransızlar olduğuna dikkat çeken Çiftçioğlu, "Yazım dilinde bile nezaketi elden bırakmıyorlar. Diğer dünya liderlerinin sekreterleri gönderiyor. Fransa'da ise kendileri yazıp gönderiyor" dedi. Eski ABD Başkanı oğul Bush'a kravat hediye eden Çiftçioğlu'na Bush da bir jest yapmış. Çiftçioğlu, jesti şöyle anlatıyor: "Mektupta 'Babanıza selam söyleyin, babanız arkadaşım' dedim. Babasına da yazmıştım. Milenyum hediyesi olarak başkan Bush'a kravat gönderdim. Eşine de el yapımı lila renk fular gönderdim. Başkan Bush teşekkür mektubuyla beraber kravatla resim çektirip bana göndermiş." AMERİKA'NINSESİ