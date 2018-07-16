İş yeri sahibini sopalarla dövdüler, o anlar kamerada

Darıca Zincirlikuyu Mahallesi Tuzla Caddesi'nde cep telefonu dükkanı işleten Burhan Kavak'ın, 2 Temmuz günü iş yerine gelen kişiler sopalarla saldırdı. Burhan Kavak feci şekilde dayak yerken, çevredeki kişiler gelerek eli sopalı kişilere engel olmaya çalıştı. Aldığı darbelerle yaralanan Burhan Kavak hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı. 4 kişinin sopalarla saldırması iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

"SENİ YAŞATMAYACAĞIZ DEDİLER SONRA..."

Burhan Kavak kendisine saldıran kişiler tarafından tehdit edildiğini iddia ederek, "Bunlar daha önce benim iş yerimi soymuşlardı. Şikayetçi olduğum için bana kızgındılar. Olayın olduğu günün sabahı telefon satmak için geldiler. Ben almayacağımı söyledim ve almadım. Öğlen tekrar geldiler ben yine alamayacağımı söyledim. 'Bu senin üçüncü hatan oldu, sen artık bittin. Seni yaşatmayacağız burada' dediler. Bu olayın ardından yaklaşık 10 dakika sonra dükkanıma geldiler ve beni sopalarla darp ettiler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Serbest kalmışlar, şu anda beni tehdit ediyorlar." dedi.