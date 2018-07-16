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Kahramanlara minnet duası

’cü hainlerin darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Halisdemir başta olmak üzere 251 demokrasi kahramanının mezarlarında dün gözyaşları sel oldu...

HAYRETTİN YENEL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018
Kahramanlara minnet duası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş 'in 'deki kabrine Türkiye'nin çeşitli illerinden ziyaretçiler akın etti. 15 Temmuz Şehitler Derneği'nin Kapadokya gezisine katılan şehit çocukları da Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. 'in Kaman ilçesindeki şehit ailelerinin mektuplarını Halisdemir'in ailesine getirmek için 3 gün önce yaya olarak yola çıkan Mustafa Tolga Tokluoğlu da Çukurkuyu'ya ulaştı. 'dan bisikletle yaklaşık 240 kilometre yol kat ederek gelen Beyza Acun da "Şehidimiz ve şehitlerimiz için buraya geldim. 2 gün pedal çevirdim.

Aksaray ve Konya'daki 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden aldığım toprakları buraya getirdim ve buradan alacağım toprakları da hatıra olarak saklayacağım" dedi. Hain darbe girişiminde can veren 14 şehidin kabri Edirnekapı'da kurulan 15 Temmuz Şehitliği'nde bulunuyor. Şehitlikteki anma programına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve şehit yakınları katıldı.
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Kahramanlara minnet duası
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