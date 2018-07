Kahramanlara minnet duası

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir 'in Niğde 'deki kabrine Türkiye'nin çeşitli illerinden ziyaretçiler akın etti. 15 Temmuz Şehitler Derneği'nin Kapadokya gezisine katılan şehit çocukları da Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Kırşehir 'in Kaman ilçesindeki şehit ailelerinin mektuplarını Halisdemir'in ailesine getirmek için 3 gün önce yaya olarak yola çıkan Mustafa Tolga Tokluoğlu da Çukurkuyu'ya ulaştı. Konya 'dan bisikletle yaklaşık 240 kilometre yol kat ederek gelen Beyza Acun da "Şehidimiz ve şehitlerimiz için buraya geldim. 2 gün pedal çevirdim.Aksaray ve Konya'daki 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden aldığım toprakları buraya getirdim ve buradan alacağım toprakları da hatıra olarak saklayacağım" dedi. Hain darbe girişiminde can veren 14 şehidin kabri İstanbul Edirnekapı'da kurulan 15 Temmuz Şehitliği'nde bulunuyor. Şehitlikteki anma programına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve şehit yakınları katıldı.