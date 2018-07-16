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Kayıp kişinin cenazesi, şelalede bulundu

'nun Çaybaşı ilçesinde kayıp Mehmet Balcı'nın (38) cansız bedeni, Kapılı Şelalesi'nde suda bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 17:22
Kayıp kişinin cenazesi, şelalede bulundu

Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde Mehmet Balcı'dan dün haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Kapılı Şelalesi mevkiinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dalgıçların suda yaptıkları aramada Balcı'nın cansız bedeni bulundu. Mehmet Balcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaybaşı İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayıp kişinin cenazesi, şelalede bulundu
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