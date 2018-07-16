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Kopan elektrik teline basan cankurtaran akıma kapıldı!

'nın Karasu ilçesinde, cankurtaranlık yapan Yusuf İslam Aygüneş, direkten kopup, yere savrulan elektrik telinin üzerine basınca akıma kapılarak, yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde, Karasu Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Sakarya Karasu sahilinde cankurtaranlık yapan Yusuf İslam Aygüneş, mesai bitimi plajdan çıkıp, evine doğru yürümeye başladı. İşte ayrıntılar...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 12:10
Kopan elektrik teline basan cankurtaran akıma kapıldı!

'nın Karasu ilçesinde, cankurtaranlık yapan Yusuf İslam Aygüneş, direkten kopup, yere savrulan elektrik telinin üzerine basınca akıma kapılarak, yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde, Karasu Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi.

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Kopan elektrik teline basan cankurtaran akıma kapıldı!
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