Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Yaz mevsimini dolu dolu yaşadığımız bu günlerde özellikle çalışan bireyler tatil için Kurban Bayramını bekliyor. Aynı şekilde memleketlerine gidip yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar da özlem duygusuyla Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusunun yanıtını araştırıyor. 2018 Kurban Bayramı ne zaman? Tüm bu araştırmaların sonucunda en detaylı yanıtlar haberimizde.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2018 Kurban Bayramı haftasonu da dahil edildiğinde 9 günü bulacak. Bu haber hem çalışanları hem de uzun süredir memleketlerine gidemeyen öğrenci ve özel sektörde çalışan bireyleri sevindirdi. Arife günü resmi tatil mi? Kurban Bayramı arifesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Böylelikle bayram da 21 Ağustos Salı günü idrak edilecek. Kurban Bayramı 2. günü Çarşamba, 3. günü Perşembe ve 4. günü de Cuma gününe denk geliyor. 18-19 Ağustos Cumartesi ve Pazar günlerini ayrıca 24-25 Ağustos Cumartesi ve Pazar günlerini ekleyince arife günü de tam gün tatil olursa 9 günlük bir tatil ortaya çıkıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi takvimine göre gün gün Kurban Bayramı günleri şu şekilde...

Kurban Bayramı arifesi - 20 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı 1. gün - 21 Ağustos Salı

Kurban Bayramı 2. gün - 22 Ağustos Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün - 23 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün - 24 Ağustos Cuma

2018 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

2018 yılı kurbanlık fiyatları belli oldu.

Açıklama, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

"2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuşan Erbaş, "Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içi 850, yurtdışı 625 TL.olarak belirlenmiştir" dedi.