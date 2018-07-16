Malatya'da çalılık yangını...

Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli bölgesinde çıkan yangında 30 dönüm çalılık alan zarar gördü. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm çalılık alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Erkenek Mahallesi Erkenek Tüneli yakınlarındaki çalılık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm çalılık alan zarar gördü. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü bildirdi.

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