Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Malatya'da çalılık yangını...

'da çalılık yangını...

Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli bölgesinde çıkan yangında 30 dönüm çalılık alan zarar gördü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 17:43
Malatya'da çalılık yangını...

Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli bölgesinde çıkan yangında 30 dönüm çalılık alan zarar gördü. 'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm çalılık alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Erkenek Mahallesi Erkenek Tüneli yakınlarındaki çalılık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm çalılık alan zarar gördü. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü bildirdi.

Hastanede eşi görülmemiş kavga

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da çalılık yangını...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN