Namaz sırasında 31 ağacı kestiler

Sakarya
'nın Serdivan ilçesindeki Buhara Zaim Güllü Camisi'nde bulunan vatandaşlar, akşam namaz çıkışında ağaçların yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen cemaat, 4 şüphelinin saat 20.28 ile 20.40 arasındaki 12 dakikalık zamanda 31 çam ağacını keserek çaldığını tespit etti. Serdivan Buhara Camisi İlim ve Hizmet Derneği Başkanı Ruhi Cinak, şüphelilerin ağaçları kamyonetle götürdüklerini belirterek şunları söyledi: "4.5 yıl önce ekmiştik çam ağaçlarını. Allah'ın evinin bahçesine biz bu kadar hizmet ettik, güzelleştirdik ancak böyle görünce çok üzüldük." Şüphelilerin yakalanarak cezalandırılmasını isteyen Cinak, "Görüntüleri polise verdik. Bunu yapanlar insan olamaz. Ha insan öldürmüş ha ağaç kesmişler. Bunu normal bir insan yapamaz. Üzgünüz ve öfkeliyiz. Yenilerini dikeceğiz" diye konuştu. AA