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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi ve yapanlara yardım etmek isteyen bir kişiye kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi , 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:55
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

, akşam saatlerinde Ereğli- Karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Özçift (53) idaresindeki 27 EC 604 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan (13) olay yerinde hayatını kaybederken, Hıdır (53), Emine Derya (53) ve Muazzez Ceren Özçift (21) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ...

O sırada kazayı görerek yardım etmek isteyen 42 YV 717 plakalı otomobilin sürücüsü Servet Savur (45) ise kendisine bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeynep Bahar Özçift'in cansız bedeni ise Karapınar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
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