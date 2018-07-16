Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Konya Karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Özçift (53) idaresindeki 27 EC 604 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Zeynep Bahar Özçift (13) olay yerinde hayatını kaybederken, Hıdır (53), Emine Derya (53) ve Muazzez Ceren Özçift (21) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ...

O sırada kazayı görerek yardım etmek isteyen 42 YV 717 plakalı otomobilin sürücüsü Servet Savur (45) ise kendisine bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeynep Bahar Özçift'in cansız bedeni ise Karapınar Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.