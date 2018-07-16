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Pusu kurduğu eski karısını 13 yerinden bıçakladı

İstanbul ’ta bir kadın, çocuklarıyla birlikte yaşadığı apartmanda eski kocasının bıçaklı saldırısına uğradı. Apartmanda pusu kuran adam, eski karısını 13 yerinden bıçakladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 12:45
Pusu kurduğu eski karısını 13 yerinden bıçakladı

Olay, Mehterçeşme Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski karısı N.Ö.'yü sürekli rahatsız eden S.G., bugün 2 çocuk annesi eski eşi evinde otururken sessizce apartmana girdi. Apartmanın bodrum katına inen merdivenlerinde saklanan S.G., eski eşinin evden çıkmasını bekledi. Bir süre sonra oturduğu daireden çıkarak apartman kapısına yönelen N.Ö., eski eşi S.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. 13 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman ise kan gölüne döndü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Talisiz kadının hayati tehlikesi devam ederken, polis olayın ardından kaçan S.G.'yi arıyor.

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Pusu kurduğu eski karısını 13 yerinden bıçakladı
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