Sel ve hortum

Türkiye'nin Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar ve Bartın'da meydana gelen hortum gündelik hayatı etkiledi. İşte il il yaşananlar; Ordu:
Ünye'de önceki gece etkili olan sağanak sele neden oldu. Bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı, caddeler göle döndü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Erzurum:
İspir'de önceki sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bir çok iş yeri sular altında kaldı. Esnaf işyerlerine dolan suları boşalttı. Kars:
Önceki akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur kentin bazı noktalarını adeta göle çevirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tıkanan rögarları açmaya çalışırken yayalar ise uzun süre suyun çekilmesini bekledi. Yolun karşısına geçemeyenler için de ilginç bir yol bulundu. İtfaiye ekipleri yola taş döşeyerek vatandaşların geçişlerine yardımcı oldu. Rize:
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde iki gündür etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Rize
açıklarında hortuma neden oldu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Bartın'ın tatil beldesi İnkumu'nun bir kilometre açığında da önceki gün denizde meydana gelen hortum tatilcilere korkulu anlar yaşattı.