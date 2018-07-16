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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Germencik'te komşusuyla balık tutmaya giden Hüseyin Yeroğlu (35), serinlemek için girdiği sulama amaçlı kullanılan Hıdırbeyli göletinde boğuldu. Yüzme bilmediği öğrenilen Yeroğlu'nun cansız bedeni akşam saatlerinde dalgıç polisler tarafından gölette bulunarak çıkarıldı. İstanbul Şile'deki Ayazma plajında serinlemek için girdiği denizde kaybolan Amir Attar'ın (20) cansız bedeni gecenin ilerleyen saatlerinde karaya vurdu. Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Şahin Akbaş (12) boğuldu.
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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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