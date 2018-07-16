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haber: Şarkıcı ile ilişki mi yaşıyor? dava açtı!

Bugün ortaya çıkan kamera görüntüleri gündeme adeta bomba gibi düştü. Şarkıcı 'nin tek celsede boşandığı eski eşi ve şarkıcı 'ın ilişki yaşadığı. Mustafa Ceceli'nin kendisine kim tarafından gönderildiğini bilmediği video görüntülerinde eski eşiyle birlikte şarkıcı İntizar'ın yatakta samimi şekilde birlikte olmaları aralarında ilişki yaşanacağı konusunu gündeme getirdi. Görüntülerin ardından şarkıcı Mustafa Ceceli mahkemeye giderek çocuğunun velayetini ve nafaka tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Skandal görüntülerle ilgili eski eş Sinem Gedik avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. İşte Sinem Gedik ve İntizar arasında eşcinsel ilişki olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili çarpıcı detaylar.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 08:31 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 08:31
Son dakika haber: Şarkıcı İntizar ile Sinem Gedik eşcinsel ilişki mi yaşıyor? Mustafa Ceceli dava açtı!

haberi... Bugün ortaya çıkan görüntüler ve iddialar magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Şarkıcı 'nin boşandığı eşi şarkıcı ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Görüntülerin nerede ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen video'da İntizar ve Sinem Gedik'in yatakta oldukları ve birbirlerine sarıldıkları görüldü.

"KAMERACILAR 10-15 DEFA EVE GELDİ"

Sinem Gedik tarafından açıklama geldi. Sinem Gedik'in avukatları bir açıklama yaparak, davanın açılma günü çok manidar diyerek, son bir kaç ay içinde eve güvenlik kameralarınız bozuldu diyerek şirketten bir çok kez eve girip çıktıkları belirlendi dedi. Peki Sinem Gedik ve İntizar arasında ilişki var mı? Gizli görüntüleri kim çekti?

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Son dakika haber: Şarkıcı İntizar ile Sinem Gedik eşcinsel ilişki mi yaşıyor? Mustafa Ceceli dava açtı!
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