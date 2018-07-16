Son dakika haber: Şarkıcı İntizar ile Sinem Gedik eşcinsel ilişki mi yaşıyor? Mustafa Ceceli dava açtı!

Son dakika haberi... Bugün ortaya çıkan görüntüler ve iddialar magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik şarkıcı İntizar ile eşcinsel ilişki yaşadığı iddia edildi. Görüntülerin nerede ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen video'da İntizar ve Sinem Gedik'in yatakta oldukları ve birbirlerine sarıldıkları görüldü.

"KAMERACILAR 10-15 DEFA EVE GELDİ"

Sinem Gedik tarafından açıklama geldi. Sinem Gedik'in avukatları bir açıklama yaparak, davanın açılma günü çok manidar diyerek, son bir kaç ay içinde eve güvenlik kameralarınız bozuldu diyerek şirketten bir çok kez eve girip çıktıkları belirlendi dedi. Peki Sinem Gedik ve İntizar arasında ilişki var mı? Gizli görüntüleri kim çekti?