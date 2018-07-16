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haber: Ünlü şarkıcı İntizar ile Sinem Gedik mi yaşıyor? O görüntüler gündeme bomba gibi düştü!

haberi... Ünlü şarkıcı İntizar ile Sinem Gedik mi yaşıyor? Günlerdir te dolaşan video ile birlikte sosyal medya sallanmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı İntizar ile 'nin eski eşi Sinem Gedik'in görüntülerde yatakta samimi bir şekilde oldukları netçe görülüyor. Mustafa Ceceli'nin kendisine kim tarafından gönderildiği bilinmeyen bu görüntülerin ardından eski eşi ve İntizar'ın yatakta oldukça samimi olan görüntüleri akıllara İntizar ve Sinem Gedik eşcinsel ilişki mi yaşıyor? sorusunu getirdi. Yaşananların üzerine Mustafa Ceceli mahkemeye başvururak çocuğunun velayetini istedi. Ayrıca nafaka tedbirinin kaldırılması ile ilgili talepte bulundu. Sinem Gedik ve İntizar'ın arasında eşcinsel ilişkiler olduğu iddia edilen görüntüler ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 08:11 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 08:11
Son dakika haber: Ünlü şarkıcı İntizar ile Sinem Gedik eşcinsel ilişki mi yaşıyor? O görüntüler gündeme bomba gibi düştü!

haberi... Ünlü Şarkıcı İntizar ile Sinem Gedik arasında mi yaşanıyor? ortamında yayılan İntizar ve Sinem Gedik'in oldukça yakın olduğu video gündeme bomba gibi düştü. Şarkıcı 'nin boşandığı eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın video da bir yatakta oldukça samimi şekilde bulunan görüntüleri ikilinin eşcinsel ilişki yaşadığı konusunda yorumlandı. Görüntüleri kimin çektiği bilinmezken videoda netçe görünen İntizar ve Sinem Gedik'in yatakta oldukça samimi sarmaş dolaş olduklarıydı.

SİNEM GEDİK'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Olayla ilgili yorumda bulunan Sinem Gedik'in avukatları, davanın açılma gününe vurgu yaparak son bir kaç aydır evdeki güvenlik kameralarının bozuk olduğu söylemiyle şirket tarafından eve birçok kez girilip çıkıldığını belirtti. Konuyla ilgili herkesin merak ettiği soruların başında ise Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar'ın görüntülerini kim çekti? İşte tüm detaylar...

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Son dakika haber: Ünlü şarkıcı İntizar ile Sinem Gedik eşcinsel ilişki mi yaşıyor? O görüntüler gündeme bomba gibi düştü!
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