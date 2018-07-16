Son dakika haber: Ünlü şarkıcı İntizar ile Sinem Gedik eşcinsel ilişki mi yaşıyor? O görüntüler gündeme bomba gibi düştü!

Son dakika haberi... Ünlü Şarkıcı İntizar ile Sinem Gedik arasında eşcinsel ilişki mi yaşanıyor? İnternet ortamında yayılan İntizar ve Sinem Gedik'in oldukça yakın olduğu video gündeme bomba gibi düştü. Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın video da bir yatakta oldukça samimi şekilde bulunan görüntüleri ikilinin eşcinsel ilişki yaşadığı konusunda yorumlandı. Görüntüleri kimin çektiği bilinmezken videoda netçe görünen İntizar ve Sinem Gedik'in yatakta oldukça samimi sarmaş dolaş olduklarıydı.

SİNEM GEDİK'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Olayla ilgili yorumda bulunan Sinem Gedik'in avukatları, davanın açılma gününe vurgu yaparak son bir kaç aydır evdeki güvenlik kameralarının bozuk olduğu söylemiyle şirket tarafından eve birçok kez girilip çıkıldığını belirtti. Konuyla ilgili herkesin merak ettiği soruların başında ise Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar'ın görüntülerini kim çekti? İşte tüm detaylar...