Türk Sanat Müziği'nin güçlü yorumcusu Müzeyyen Senar kimdir? Biyografisi

''Cumhuriyetin Divası'' şeklinde nitelendirilen Türk Sanat Müziği'nin kıymetli ve saygıdeğer sanatçısı Müzeyyen Senar'ın, 100. yaş günü tüm sevenleri tarafından saygı ve özlemle anılacak. Tarihler 16 Temmuz 2018'i gösterdiğinde bundan 3 yıl önce 97 yaşında iken aramızdan ayrılan Müzeyyen Senar, hayatı süresince Türk Sanat Müziği dünyasında sağlam bir şekilde yerini alarak unutulmaz eserlere imza attı. Peki, gündemin merkezine yerleşen ölüm yıl dönümü vesilesiyle kim olduğu ve hayatı ayrıntılı bir şekilde araştırılan Türk Sanat Müziği'nin güçlü yorumcusu Müzeyyen Senar kimdir? Müzik kariyerine, 100'den fazla taş plak ve 30'dan fazla albüm ile damga vuran Devlet Sanatçısı Müzeyyen Senar aslen nereli ve kaç yaşındadır?

MÜZEYYEN SENAR KİMDİR?

Türk Sanat Müziği'nin hafızalara kazınan isimi Müzeyyen Senar, 16 Temmuz 1918 tarihinde Bursa'da hayata gözlerini açtı. ''Cumhuriyetin Divası'' olarak nitelendirilen Müzeyyen Senar, eğitim hayatına İstanbul'da sürdürdüğü esnada, okulundaki müzik öğretmeni aracılığıyla Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne kaydoldu. Buradaki öğretmenlerinin son derece ilgisini çekerek ve beğenisini kazarak güçlü bir sesi olduğu ifade edilen Müzeyyen Senar, Sadettin Kaynak, Mustafa Nafiz Irmak, Lemi Atlı ve Selahattin Pınar gibi dönemin kıymetli ve saygıdeğer kişilerinden dersler aldı. Öte yandan gerek sesi gerekse yorumu Mustafa Kemal Atatürk tarafından da sevilen ve takdir edilen Müzeyyen Senar, Mustafa Kemal Atatürk'ün özel meclisinde şarkılarını seslendiren Türk Sanat Müziği'nin efsane seslerindendir.

Annesinin adı Fatma, babasının adı ise Reşit olan Müzeyyen Senar; müzik kariyerinde Kemal Niyazi Bey ile birlikte Perşembe günlerinde İstanbul Radyosu'nda şarkılarını seslendirmeye başlayarak, büyük bir kesim tarafından tanınırlık kazanmıştır. Türk Sanat Müziği dünyasında hafızalarda kalıcı bir iz bırakan Müzeyyen Senar, ilk konserini ise 19 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda verdi. Türk musikisine yeni bir soluk getiren, 100'den fazla taş plak ve 30'dan fazla albüme sahip Müzeyyen Senar, 1998 tarihinde Devlet Sanatçısı olarak seçildi. İstanbul'un en önemli müzikhollerinden 10. Yıl Belvü Gazinosu'nun sahibi İbrahim Dervişzâde, Müzeyyen Senar'ı İstanbul Radyosu'nda seslendirdiği yayınları dinleyerek gazinonun 1933 tarihinin yaz sezonunun yıldızlar programına Müzeyyen Senar'ı da dahil etti.Tüm bunların yanı sıra Müzeyyen Senar ilerleyen zamanlarda, Türkiye'nin ünlü gazinolarında başarılı sahne programları ve plak çalışmaları gerçekleştirmiştir.