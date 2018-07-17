15 Temmuz’da sala okuyan imam darp edildi

Tekirdağ
'ın Ergene ilçesi Esenler Camisi imamı Faruk Açıkgöz, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
'nde okuduğu salanın ardından saldırıya uğradı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı gereği 15 Temmuz gecesi saat 00.13'te şehitler için sala okuyan imam Açıkgöz, camiye giren iki kişiden İ.Ö.'nün kendisini yumrukladığını söyledi. Açıkgöz, "Ben o gece camideyken gelip oturdu. Bana, 'Sen cuma günü de AK Parti
'yi övücü şeyler söyleyip, hutbe okumuşsun. Şimdi neden bu salayı okuyorsun?' dedi. 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle okuduğumu söyledim. Aramızda tartışma çıktı, bana yumruk attı. Ben de jandarmaya haber verdim" dedi. Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olayda hem imamın hem de şüpheli İ.Ö'nün ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen
İ.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.