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23 yaşındaki İsmail'in ölümünde flaş gelişme!

'da üniversite öğrencisi 23 yaşındaki İsmail Kandemir Yaluk'un öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne, baba, oğul ile tetikçi olduğu öne sürülen sanık ve olaya yardımcı olduğu iddia edilen 4 yakınının yargılandığı davanın duruşması görüldü

Giriş Tarihi: 17.7.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 09:52
23 yaşındaki İsmail'in ölümünde flaş gelişme!

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammet Emin Kahraman, babası Hüseyin ve annesi Gülesin Kahraman, tetikçi olduğu iddia edilen Harun Erdem ile tarafların avukatları katıldı, tutuksuz sanıklar ise gelmedi. Duruşmada, maktulün annesi Aysel ve babası Muhsin Yaluk'un da hazır bulundu. Yaluk'un akrabaları ise adliyeye üzerlerinde gencin fotoğrafı ve "Daima bizimlesin Kandemir" yazısı bulunan tişört giyerek geldi. Dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması üzerine mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

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23 yaşındaki İsmail'in ölümünde flaş gelişme!
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