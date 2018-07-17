23 yaşındaki İsmail'in ölümünde flaş gelişme!

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammet Emin Kahraman, babası Hüseyin ve annesi Gülesin Kahraman, tetikçi olduğu iddia edilen Harun Erdem ile tarafların avukatları katıldı, tutuksuz sanıklar ise gelmedi. Duruşmada, maktulün annesi Aysel ve babası Muhsin Yaluk'un da hazır bulundu. Yaluk'un akrabaları ise adliyeye üzerlerinde gencin fotoğrafı ve "Daima bizimlesin Kandemir" yazısı bulunan tişört giyerek geldi. Dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması üzerine mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.