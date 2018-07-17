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Akla ziyan ifade

’in ölümüyle ilgili tutuklanan Çağatay A. ve Berk A.’nın ifadeleri ortaya çıktı. Berk A.: Çağatay kızın atlayıp gittiğini söyledi. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisine ‘buradan bir kız geçti mi’ diye sordum...

FATMA GÖKSU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
Akla ziyan ifade
'da bir plazadan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 'in ölümüyle ilgili tutuklanan Çağatay A. ve Berk A.'nın mahkemede verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Şule Çet'le aynı odada olduğu belirtilen Çağatay A. suçlamaları reddederken; Berk A. ise olay esnasında dışarıda olduğunu savundu. Üniversite öğrencisi Şule Çet (20), Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay A. ve Berk A. soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çağatay A.'nın ve Berk A.'nın mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı.

TECAVÜZ İDDİASINI REDDETTİ
Şule Çet'in katil zanlısı olarak gösterilen Çağatay A., savunmasında "Suçsuzum" dedi. Tecavüz iddialarını reddeden Çağatay A. "Maktulle cinsel amaçlı değil, başka hiçbir şekilde yakınlaşmamız olmadı" şeklinde ifade verdi. Çağatay A. daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti. Şüphelilerden Berk A. ise olay anında odada olmadığı ifade ederek suçsuz olduğunu savundu. Berk A. olaydan sonra sinir krizi geçirip genç kızla aynı odada bulunan Çağatay A.'ya vurduğunu öne sürdü. Berk A., ifadesinde şöyle konuştu: "Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. Atladığını, düştüğünü görmedim. Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Çağatay'ın elinin şiştiğini gördüm. Olayın vahim olduğunu anladım. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisini gördüm. 'Buradan bir kız geçti mi' diye sordum. Geçmedi deyince, sinir krizi geçirdim. Çağatay'a vurdum. Kızın atladığı yerde değildim. Cinsel amaçlı herhangi bir şekilde temasım olmadı."

1.5 AY SONRA TUTUKLANDILAR
Zanlılar, olaydan yaklaşık 1.5 ay sonra polis tarafından yeniden gözaltına alınmıştı. Çağatay A. ile Berk A., "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "cinsel saldırı" suçlarından hafta sonu tutuklandı.
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Akla ziyan ifade
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